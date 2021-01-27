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В AstraZeneca назвали причины срыва поставок вакцины в ЕС

Новина українською → Среда 27 января 2021 04:59
В AstraZeneca назвали причины срыва поставок вакцины в ЕС Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Срыв поставок вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в страны Европейского союза связаны с отставанием от графика производства на два месяца. Проблему должны решить в течении февраля.

Об этом пишет La Repubblica.

По словам главы компании Паскаля Сорио, первый этап производства вакцины осуществляется на двух заводах в Бельгии и Нидерландах.

"С производством основного компонента препарата возникли сложности. Мы отстаем от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы", - сказал он.

Сорио добавил, что до конца февраля AstraZeneca намерена отправить в Европу 17 млн доз.

РБК-Украина писало, что AstraZeneca сократит на 60% поставки вакцины в ЕС в первом квартале.

Напомним, Европейский союз планирует усилить давление на компанию AstraZeneca, в частности. могут подать на суд.

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