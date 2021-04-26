ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

AstraZeneca считает необоснованным решение Еврокомиссии подать в суд на компанию

Новина українською → Понедельник 26 апреля 2021 19:29
AstraZeneca считает необоснованным решение Еврокомиссии подать в суд на компанию Фото: AstraZeneca считает необоснованным решение Еврокомиссии подать в суд на компанию (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что сожалеет о решении Еврокомиссии принять правовые меры в отношении компании. В компании считают, что решение Еврокомиссии является необоснованным.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы считаем, что любой судебный процесс является необоснованным, и приветствуем возможность решения данного спора в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что намерены доставить в страны ЕС почти 50 миллионов доз вакцины от коронавируса к концу апреля.

"Компания AstraZeneca полностью выполнила Соглашение об авансовых закупках с Европейской комиссией и будет решительно защищать себя в суде", - говорится в сообщении.

В AstraZeneca подчеркнули, что производство вакцин затруднено, о чем свидетельствуют проблемы с поставками, с которыми сталкиваются компании по всему миру.

"Мы добиваемся прогресса в решении технических проблем, и наша продукция улучшается, однако производственный цикл вакцины очень долгий, а это означает, что эти улучшения требуют времени для увеличения готовых доз вакцины", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что Еврокомиссия подала иск против компании AstraZeneca в связи с невыполнением условий контракта на поставку вакцин от коронавируса в страны-члены ЕС.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против AstraZeneca из-за проблем с поставкой вакцин от коронавируса.

Кроме того, издание La Stampa писало, что ЕС не будет продлевать контракты на поставку вакцин с AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Вакцина от коронавируса Еврокомиссия Суд
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19