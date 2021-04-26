AstraZeneca считает необоснованным решение Еврокомиссии подать в суд на компанию

Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что сожалеет о решении Еврокомиссии принять правовые меры в отношении компании. В компании считают, что решение Еврокомиссии является необоснованным.

Об этом говорится в заявлении компании .

"Мы считаем, что любой судебный процесс является необоснованным, и приветствуем возможность решения данного спора в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что намерены доставить в страны ЕС почти 50 миллионов доз вакцины от коронавируса к концу апреля.

"Компания AstraZeneca полностью выполнила Соглашение об авансовых закупках с Европейской комиссией и будет решительно защищать себя в суде", - говорится в сообщении.

В AstraZeneca подчеркнули, что производство вакцин затруднено, о чем свидетельствуют проблемы с поставками, с которыми сталкиваются компании по всему миру.

"Мы добиваемся прогресса в решении технических проблем, и наша продукция улучшается, однако производственный цикл вакцины очень долгий, а это означает, что эти улучшения требуют времени для увеличения готовых доз вакцины", - говорится в сообщении.