AstraZeneca сокращает поставки вакцины в ЕС. Компании угрожают судом

Европейский союз планирует усилить давления на британско-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca. Причиной является промедление с поставками вакцин в страны ЕС.

Об этом пишет DW.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что государства Евросоюза должны обдумать привлечении компании к ответственности через суд за нарушение условий договора.

"Эта возможность должна быть рассмотрена и должна быть скоординирована странами ЕС", - сказал Ринкевичс.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн призвала производителей вакцин, которые подписали контракты с ЕС, выполнить свои обязательства. Она также объявила, что Брюссель намерен создать механизм контроля за экспортом вакцин за пределы ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейский союз считает, что фармацевтическая компания AstraZeneca предоставила недостаточно информации о причинах срыва поставок своей вакцины в страны ЕС.

РБК-Украина писало, что AstraZeneca сократит на 60% поставки вакцины в ЕС в первом квартале.