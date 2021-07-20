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В Австралии коронавирус "Дельта" набирает обороты: карантин объявили несколько штатов

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Австралия, Вторник 20 июля 2021 06:58
В Австралии коронавирус "Дельта" набирает обороты: карантин объявили несколько штатов Фото: еще два штата объявили карантин в Австралии (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Австралии штат Виктория и Новый Южный Уэльс объявили о карантине. Такое решение приняли власти из-за распространения штамма коронавируса "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Самый густонаселенный штат Австралии Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, борется с крупнейшей вспышкой COVID-19. Там общее число случаев заболеваемости превышает 1400. В связи с этим власти штата объявили об изоляции в течение недели. В Сиднее карантин продлят на пять дней.

"Мы наблюдаем больше госпитализаций, больше поступлений в отделения интенсивной терапии, больше людей на аппаратах искусственной вентиляции легких - мы должны остановить распространение COVID", - заявил главный врач штата Новый Южный Уэльс Керри Чант.

В штате Виктория карантин должен был закончиться вечером во вторник, однако власти заявили, что блокировку необходимо продлить еще на семь дней.

"Есть еще не остановленные цепочки передачи, о которых мы не знаем, и если бы мы открылись, мы бы увидели, как быстро это протекает", - сказал премьер Виктории Дэниел Эндрюс.

Он отметил, что коронавирус распространяется очень быстро и ограничения могут спасти ситуацию.

"Скорость, с которой это распространялось в викторианском сообществе, подтверждает, что мы поступили правильно, ограничиваясь, а также, к сожалению, подтверждает, что нам нужно больше времени", - отметил он.

Напомним, что карантин в Южном Уэльсе объявляли и ранее. Там заблокировали сразу три крупных города.

Ранее сообщалось, что в части Австралии вводят карантин из-за коронавируса "Дельта".

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