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Австралия отказалась от иностранных туристов до 2022 года

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Австралия, Среда 06 октября 2021 01:28
Австралия отказалась от иностранных туристов до 2022 года Фото: Австралия не будет принимать иностранных туристов до 2022 года (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Австралия не будет принимать иностранных туристов как минимум до 2022 года из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По его словам, правительство готово снять некоторые из самых жестких и длительных ограничений на поездки, из-за которых жители Австралии не могут выехать из страны. Страна уделит приоритетное внимание возвращению квалифицированных мигрантов и студентов, но пока не готова принимать иностранных туристов.

"Думаю, в следующем году мы доберемся и до иностранных гостей", - сказал Моррисон.

Открытие внешних границ будет возможным только при полной вакцинации 80% населения в возрасте от 16 лет и старше.

Напомним, что правительство Австралии планировало открыть границы для вакцинированных граждан с ноября. Это будет возможно для штатов, где население вакцинировано на 80%.

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