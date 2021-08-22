Австралия не отменит карантин, пока не вакцинирует 70% взрослых

Австралия не отменит карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, пока не вакцинирует 70% взрослых. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Австралии зафиксировали новый рекорд заражения высокоинфекционным штаммом "Дельта". В стране обнаружили 914 случаев заболевания. Предыдущий рекорд составлял 894 случая и был зафиксирован днем ​​ранее.

Моррисон настаивает, несмотря на протесты, что страна не может выйти из изоляции. А поскольку люди не смогут сидеть на карантине вечно, то есть вероятность, что они вакцинируются как можно быстрее.