ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Австралия не отменит карантин, пока не вакцинирует 70% взрослых

Новина українською →
Австралия, Воскресенье 22 августа 2021 07:22
Австралия не отменит карантин, пока не вакцинирует 70% взрослых Фото: Австралия продолжит карантин до вакцинации населения на 70% (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Австралия не отменит карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, пока не вакцинирует 70% взрослых. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Австралии зафиксировали новый рекорд заражения высокоинфекционным штаммом "Дельта". В стране обнаружили 914 случаев заболевания. Предыдущий рекорд составлял 894 случая и был зафиксирован днем ​​ранее.

Моррисон настаивает, несмотря на протесты, что страна не может выйти из изоляции. А поскольку люди не смогут сидеть на карантине вечно, то есть вероятность, что они вакцинируются как можно быстрее.

"Вы не можете жить в условиях блокировки вечно, и в какой-то момент вам нужно будет ускориться, и это будет сделано на 70%", - сказал Моррисон о вакцинации.

Напомним, что в Сиднее власти ввели комендантский час из-за распространения коронавируса. Тех, кто нарушит новый приказ, ждет штраф и самоизоляция.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе