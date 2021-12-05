ru ua
Вс, 05 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Австралия ждет окончательного одобрения вакцинации от COVID для детей с 5 лет

Новина українською →
Австралия, Воскресенье 05 декабря 2021 05:42
Австралия ждет окончательного одобрения вакцинации от COVID для детей с 5 лет Фото: Австралия ждет окончательного одобрения вакцинации для детей с 5 лет (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

2,3 миллиона детей в Австралии в возрасте от 5 до 11 лет смогут получить свои первые вакцины Pfizer от коронавируса после окончательного одобрения вакцинации в этой возрастной группе. Ожидается, что вакцинировать детей начнут уже с 10 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Предварительное разрешение на вакцинацию детей с 5 до 11 лет от коронавируса уже дали министр здравоохранения Грег Хант и Администрация терапевтических товаров (TGA). Окончательное одобрение на использование вакцины Pfizer для детей теперь ожидают от Австралийской технической консультативной группы по иммунизации (Atagi).

Хант отметил, что предварительное одобрение касается "безопасности наших детей, безопасности наших семей, безопасности всех австралийцев". Он предположил, что уже с 10 января дети получат первые прививки.

"С 10 января австралийские дети будут иметь доступ к вакцинам Pfizer, и они рекомендованы для детей по всей Австралии", - сказал он.

Он также добавил, что TGA рассматривает детские дозы вакциной Moderna и сформирует свое мнение по этому поводу в ближайшие недели.

Глава TGA, профессор Джон Скерритт, сказал, что вакцина Pfizer прошла "всесторонние клинические испытания", включая испытания с участием 2500 детей в возрасте от 5 до 11 лет.

"В ходе этих испытаний не было выявлено… проблем с безопасностью. У детей было то же самое, что и у взрослых - усталость, боли в руках, головная боль и так далее, но они, как правило, были кратковременными и непродолжительными", - сказал он.

По его словам, детские вакцины будут с оранжевой крышкой, чтоб их отличали от взрослых вакцин и будут составлять третью часть дозы для взрослых.

Он добавил, что в возрастной группе от 5 до 11 лет насчитывается 2,3 миллиона австралийских детей, и в настоящее время пятая часть всех случаев COVID приходится на группу младше 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Австралии вакцинировались от коронавируса 80% населения. Прививки получили люди с 16-летнего возраста.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе