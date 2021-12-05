Австралия ждет окончательного одобрения вакцинации от COVID для детей с 5 лет

2,3 миллиона детей в Австралии в возрасте от 5 до 11 лет смогут получить свои первые вакцины Pfizer от коронавируса после окончательного одобрения вакцинации в этой возрастной группе. Ожидается, что вакцинировать детей начнут уже с 10 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Предварительное разрешение на вакцинацию детей с 5 до 11 лет от коронавируса уже дали министр здравоохранения Грег Хант и Администрация терапевтических товаров (TGA). Окончательное одобрение на использование вакцины Pfizer для детей теперь ожидают от Австралийской технической консультативной группы по иммунизации (Atagi).

Хант отметил, что предварительное одобрение касается "безопасности наших детей, безопасности наших семей, безопасности всех австралийцев". Он предположил, что уже с 10 января дети получат первые прививки.

"С 10 января австралийские дети будут иметь доступ к вакцинам Pfizer, и они рекомендованы для детей по всей Австралии", - сказал он.

Он также добавил, что TGA рассматривает детские дозы вакциной Moderna и сформирует свое мнение по этому поводу в ближайшие недели.

Глава TGA, профессор Джон Скерритт, сказал, что вакцина Pfizer прошла "всесторонние клинические испытания", включая испытания с участием 2500 детей в возрасте от 5 до 11 лет.

"В ходе этих испытаний не было выявлено… проблем с безопасностью. У детей было то же самое, что и у взрослых - усталость, боли в руках, головная боль и так далее, но они, как правило, были кратковременными и непродолжительными", - сказал он.

По его словам, детские вакцины будут с оранжевой крышкой, чтоб их отличали от взрослых вакцин и будут составлять третью часть дозы для взрослых.

Он добавил, что в возрастной группе от 5 до 11 лет насчитывается 2,3 миллиона австралийских детей, и в настоящее время пятая часть всех случаев COVID приходится на группу младше 12 лет.