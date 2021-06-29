Австрия ослабляет ограничения на въезд для туристов, но не из Украины

Австрия решила ослабить карантинные ограничения для туристов с 1 июля. Ограничения ослабят для граждан 50 стран, однако Украины в этом списке нет.

При въезде в Австрию из этих 50 стран, среди которых государства ЕС, Албания, Австралия, Гонконг, Израиль, Япония, Саудовская Аравия и США, не нужно проходить обязательный карантин. Также граждане этих стран освобождаются от предварительной онлайн-регистрации путешествия.

Но на границе необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, свидетельство о вакцинации или справку о выздоровлении от COVID-19. Без этих документов в страну тоже будут пропускать, но с условием обязательного COVID-теста в течение 24 часов.

Для украинцев остаются действовать действующие ограничения, поскольку она не попала в список "стран с небольшим эпидемиологическим риском". Украинцы должны иметь отрицательный тест, свидетельство о вакцинации или справку о выздоровлении и пройти обязательный десятидневный карантин. Изоляцию можно завершить досрочно, если получить через 5 дней отрицательный тест на коронавирус.

В то же время в Австрию запрещено въезжать из Британии, Бразилии, Индии и Южной Африки.