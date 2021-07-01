Австрия открылась для украинцев: правила въезда

Так, с сегодняшнего дня для въезда в Австрию без регистрации и карантина необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации от коронавируса. При этом последняя прививка должна быть сделана не ранее, чем за 14 дней до въезда в страну, и не позднее 270 дней.

В Австрию будут пускать туристов, которые привились следующими вакцинами:

Comirnaty от BioNtech / Pfizer;

Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield от Serum Institute of India;

Janssen от Johnson & Johnson;

mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna;

Sinopharm / BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell);

Sinovac.

Для въезда в Австрию с регистрацией и карантином потребуется подтверждение об отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР тест, не старше чем 72 ч. или тест на антигены, не старше чем 48 часов.) и 10-дневный карантин после въезда.

Также для въезда можно предъявить подтверждение о выздоровлении после коронавируса. В частности, медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или медицинская/ официальная справка об антителах, не старше 90 дней).

Также для въезда в страну понадобится онлайн-регистрация поездки (Pre-Travel-Clearance - PTC), которую необходимо заполнить не позднее чем за 72 часа до въезда. Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на entry.ptc.gv.at.

После въезда в Австрию нужно обязательно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на пятый день после въезда.

Подросткам в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающие вместе с вакцинированными взрослыми, необходимо будет предъявить тест, но в этом случае они не подлежат карантину.

Для несовершеннолетних, путешествующих самостоятельно, применяются обычные правила въезда.