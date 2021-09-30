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Автомобиль за прививку. Мукачево разыграет призы среди COVID-вакцинированных

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Мукачево, Четверг 30 сентября 2021 13:23
Автомобиль за прививку. Мукачево разыграет призы среди COVID-вакцинированных Фото: Мукачево разыграет призы среди COVID-вакцинированных (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Мукачево разыграют подарки среди вакцинированных от коронавируса. Главным призом является автомобиль, также будут разыграны по 15 велосипедов, электросамокатов и телевизоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мукачевского городского совета.

"Власть Мукачева будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 млн гривен будет выделено на проведение акции "Вакцинуйся. Сохрани жизнь". Призовой фонд акции автомобиль Renault Duster 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров", - говорится в сообщении.

Так, участие в акции смогут принять непосредственно жители Мукачевской городской территориальной общины, которые прошли полный курс вакцинации.

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