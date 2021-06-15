ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден и ЕС призвали к эффективному расследованию происхождения COVID-19

Новина українською →
Брюссель, Вторник 15 июня 2021 20:25
Байден и ЕС призвали к эффективному расследованию происхождения COVID-19 Фото: саммит США-ЕС сделал заявление по расследованию происхождения COVID-19 (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз призвали к проведению эффективного второго этапа расследования происхождение коронавируса. Расследование проводится под руководством Всемирной организации здравоохранения.

Об этом говорится в совместном заявлении США и ЕС по итогам саммита в Брюсселе.

"Мы призываем к прогрессу в рамках прозрачного, опирающегося на доказательства, проведенного экспертами и свободного от вмешательства (извне - ред.) второго этапа исследования ВОЗ относительно происхождения COVID-19", - подчеркнули США и ЕС.

США и Евросоюз также обязались вместе работать над тем, чтобы прозрачно и эффективно расследовать подобные вспышки болезней в будущем.

"И мы берем на себя обязательство работать вместе над подготовкой и применением оперативных и независимых средств расследования таких вспышек в будущем", - отмечается в документе.

Напомним, весной миссия ВОЗ совершила поездку в Китай, чтобы установить, откуда возник коронавирус и как начал распространяться. Однако эксперты организации так и не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.

Однако в ВОЗ также заявляли, что теория о лабораторном происхождении COVID-19 не исключается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус Соединенные Штаты Америки Евросоюз расследование
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19