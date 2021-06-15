Байден и ЕС призвали к эффективному расследованию происхождения COVID-19

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз призвали к проведению эффективного второго этапа расследования происхождение коронавируса . Расследование проводится под руководством Всемирной организации здравоохранения.

Об этом говорится в совместном заявлении США и ЕС по итогам саммита в Брюсселе.

"Мы призываем к прогрессу в рамках прозрачного, опирающегося на доказательства, проведенного экспертами и свободного от вмешательства (извне - ред.) второго этапа исследования ВОЗ относительно происхождения COVID-19", - подчеркнули США и ЕС.

США и Евросоюз также обязались вместе работать над тем, чтобы прозрачно и эффективно расследовать подобные вспышки болезней в будущем.

"И мы берем на себя обязательство работать вместе над подготовкой и применением оперативных и независимых средств расследования таких вспышек в будущем", - отмечается в документе.