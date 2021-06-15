Байден и ЕС призвали к эффективному расследованию происхождения COVID-19
Соединенные Штаты Америки и Евросоюз призвали к проведению эффективного второго этапа расследования происхождение коронавируса. Расследование проводится под руководством Всемирной организации здравоохранения.
Об этом говорится в совместном заявлении США и ЕС по итогам саммита в Брюсселе.
"Мы призываем к прогрессу в рамках прозрачного, опирающегося на доказательства, проведенного экспертами и свободного от вмешательства (извне - ред.) второго этапа исследования ВОЗ относительно происхождения COVID-19", - подчеркнули США и ЕС.
США и Евросоюз также обязались вместе работать над тем, чтобы прозрачно и эффективно расследовать подобные вспышки болезней в будущем.
"И мы берем на себя обязательство работать вместе над подготовкой и применением оперативных и независимых средств расследования таких вспышек в будущем", - отмечается в документе.
Напомним, весной миссия ВОЗ совершила поездку в Китай, чтобы установить, откуда возник коронавирус и как начал распространяться. Однако эксперты организации так и не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.
Однако в ВОЗ также заявляли, что теория о лабораторном происхождении COVID-19 не исключается.