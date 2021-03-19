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Байден обещал 100 млн доз вакцин за первые 100 дней президентства. Успел за 58

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 02:29
Байден обещал 100 млн доз вакцин за первые 100 дней президентства. Успел за 58 Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден обещал американцам 100 миллионов доз вакцин в течение первых ста дней его президентства. Он заявил, что эта цель будет достигнута 19 марта, спустя 58 дней после начала работы его команды.

Об этом пишет "Голос Америки".

Байден заявил, что вакцинация американцев от коронавируса проходит со значительным опережением.

"Я горд сообщить, что завтра, спустя 58 дней после начала работы нашей администрации, мы достигнем цели - 100 миллионов доз вакцин будут получены нашими соотечественниками-американцами", - сказал американский лидер.

Он добавил, что это случится на несколько недель раньше запланированного срока, "даже с учетом проблем, с которыми пришлось столкнутся во время зимних штормов".

Ранее сообщалось, что США не станут делиться COVID-вакциной, пока не будут привиты американцы.

РБК-Украина писало, что в мире с начала появления вакцин сделали уже 312 миллионов прививок против коронавируса. Вакцинация началась уже в 116 странах.

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