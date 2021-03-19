Байден обещал 100 млн доз вакцин за первые 100 дней президентства. Успел за 58

Президент США Джо Байден обещал американцам 100 миллионов доз вакцин в течение первых ста дней его президентства. Он заявил, что эта цель будет достигнута 19 марта, спустя 58 дней после начала работы его команды.

Байден заявил, что вакцинация американцев от коронавируса проходит со значительным опережением.

"Я горд сообщить, что завтра, спустя 58 дней после начала работы нашей администрации, мы достигнем цели - 100 миллионов доз вакцин будут получены нашими соотечественниками-американцами", - сказал американский лидер.

Он добавил, что это случится на несколько недель раньше запланированного срока, "даже с учетом проблем, с которыми пришлось столкнутся во время зимних штормов".