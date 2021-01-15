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Байден подготовил план по стимулированию экономики США на 1,9 трлн долларов

Новина українською → Пятница 15 января 2021 01:29
Байден подготовил план по стимулированию экономики США на 1,9 трлн долларов Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Избранный президент Джо Байден предлагает план стимулирования экономики на сумму 1,9 триллиона долларов. План призван дать толчок экономике и ускорить реакцию США на пандемию коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Пакет включает в себя 415 миллиардов долларов на поддержку борьбы с вирусом и развертывание вакцин против COVID-19, около 1 триллиона долларов в виде прямой помощи домашним хозяйствам и примерно 440 миллиардов долларов для малых предприятий и сообществ, особенно сильно пострадавших от пандемии.

Предлагается выдать американцам еще по 1,4 тысяч доларов прямых выплат от властей. По словам официальных лиц, дополнительное страхование по безработице также увеличится с 300 долларов в неделю до 400 долларов в неделю и будет продлено до сентября.

Ранее Байден заявлял, что граждане страны получат по 2 тысячи долларов в качестве поддержки в условиях пандемии COVID-19.

РБК-Украина писало, что Байден представил план по борьбе с пандемией на первые 100 дней президентства.

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