ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден поручил разведке удвоить усилия по установлению происхождения COVID-19

Новина українською →
Вашингтон, Среда 26 мая 2021 20:23
Байден поручил разведке удвоить усилия по установлению происхождения COVID-19 Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору информации о происхождении COVID-19. Американский президент ждет доклада разведчиков через 90 дней.

Об этом говорится в заявлении президента США на сайте Белого дома.

По словам Байдена, в марте его советник по нацбезопасности поручил разведывательной сообществу подготовить доклад о последнем анализе происхождения коронавируса, в частности о том, мог ли COVID-19 возникнуть в результате лабораторной аварии.

"Я получил этот доклад в начале этого месяца и попросил о дополнительных действиях. По состоянию на сегодня разведывательное сообщество сосредоточилось на двух возможных сценариях, но не пришло к конечному выводу по этому вопросу", - сказал он.

Президент США рассказал, что две разведывательные организации склоняются к тому, что коронавирус возник в результате контакта человека с инфицированным животным, а одна организация считает, что причиной возникновения COVID-19 стала лабораторная авария. Однако остальные элементы разведывательного сообщества не думают, что имеющейся информации достаточно, чтобы оценить, какая из этих версий более реалистична.

"Я попросил разведывательную сообщество удвоить свои усилия по сбору и анализу информации, которая могла бы приблизить нас к конечному выводу, и доложить мне через 90 дней. Я также попросил, чтобы эти усилия включали работу наших лабораторий и правительственных агентств. И я попросил разведку полностью информировать Конгресс о своей работе", - добавил Байден.

Напомним, независимые эксперты ВОЗ провели миссию в Китае, чтобы установить происхождение коронавируса. Однако по результатам миссии экспертам так и не удалось назвать точную версию возникновения COVID-19. В то же время в ВОЗ уверяют, что сценарий с утечкой из лаборатории является маловероятным.

После этого в Государственном департаменте США призвали продолжить расследование происхождения коронавируса. В Вашингтоне подчеркнули, что имеющихся данных об этом недостаточно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден COVID-19 Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19