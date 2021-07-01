Беларусь ввела безвиз для вакцинации от COVID: касается более 70 стран
Беларусь ввела безвизовый въезд для граждан 73 стран для вакцинации от коронавируса на территории страны. Соответствующий указ издал глава белорусского режима Александр Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт администрации Лукашенко.
Указ предусматривает возможность безвизового посещения Беларуси на срок до пяти суток с 15 июля 2021 года для граждан 73 стран. Однако перечня этих стран пока нет.
Вакцинировать иностранцев планируют за деньги в медицинских учреждениях страны, которые будут определены Министерством здравоохранения Беларуси.
"Советом министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси", - говорится в указе.
Сейчас в Беларуси делают прививку российской вакциной "Спутник V" и китайским препаратом Vero Cell.