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Беларусь ввела безвиз для вакцинации от COVID: касается более 70 стран

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Беларусь, Четверг 01 июля 2021 19:29
Беларусь ввела безвиз для вакцинации от COVID: касается более 70 стран Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Беларусь ввела безвизовый въезд для граждан 73 стран для вакцинации от коронавируса на территории страны. Соответствующий указ издал глава белорусского режима Александр Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт администрации Лукашенко.

Указ предусматривает возможность безвизового посещения Беларуси на срок до пяти суток с 15 июля 2021 года для граждан 73 стран. Однако перечня этих стран пока нет.

Вакцинировать иностранцев планируют за деньги в медицинских учреждениях страны, которые будут определены Министерством здравоохранения Беларуси.

"Советом министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси", - говорится в указе.

Сейчас в Беларуси делают прививку российской вакциной "Спутник V" и китайским препаратом Vero Cell.

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