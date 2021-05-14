В Беларуси выявили собственный штамм коронавируса: он адаптировался к местным условиям
Ученые Беларуси выявили местный штамм коронавируса, который адаптировался к местным условиям. Белорусский вариант менее агрессивен, чем индийский, однако его особенности еще полностью не изучены.
Об этом сообщили в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии Беларуси, передает издание "СБ. Беларусь сегодня".
"Присутствует слегка видоизмененный вариант (коронавируса - ред.) местного происхождения, который адаптируется к нашей популяции. Индийский еще не находили", - сказал изданию завлабораторией РНПЦ Анатолий Красько.
Он отметил, что в Беларуси присутствует британский штамм коронавируса, а также мутации патогена, которые были завезены раньше. По его словам, уханьский вариант, с которого началась пандемия COVID-19, сошел на нет к июню 2020 года.
"Его вытеснил 501-й - один из мутагенных. Появились еще несколько - южно-африканский, бразильский. Во многих странах сейчас доминирует британский. Набирает силу индийский вариант, это постоянный естественный процесс изменчивости вируса", - отметил ученый.
Красько добавил, что белорусский штамм менее агрессивен по сравнению с индийским, однако коронавирус постоянно мутирует и все может измениться. "Пока мы еще на предыдущей стадии распространения вируса. Не исключено, что в нашей популяции тоже может возникнуть очень эффективный вирус, который будет уклоняться от иммунного ответа", - уточнил специалист.
Напомним, ученые из США и Канады призвали более тщательно изучить версию о лабораторной утечке коронавируса. Девятнадцать ученых написали открытое письмо.
Отметим, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала полный отчет о происхождении коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. Доклад подготовлен по итогам работы миссии в Китае.
РБК-Украина писало, что ВОЗ переквалифицировала очень заразный вариант коронавируса с тройной мутацией, что распространяется в Индии, на "вариант, вызывающий беспокойство". В организации подчеркнули, что этот штамм стал глобальной угрозой для здоровья.