В Беларуси выявили собственный штамм коронавируса: он адаптировался к местным условиям

Ученые Беларуси выявили местный штамм коронавируса, который адаптировался к местным условиям . Белорусский вариант менее агрессивен, чем индийский, однако его особенности еще полностью не изучены.

Об этом сообщили в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии Беларуси, передает издание "СБ. Беларусь сегодня" .

"Присутствует слегка видоизмененный вариант (коронавируса - ред.) местного происхождения, который адаптируется к нашей популяции. Индийский еще не находили", - сказал изданию завлабораторией РНПЦ Анатолий Красько.

Он отметил, что в Беларуси присутствует британский штамм коронавируса, а также мутации патогена, которые были завезены раньше. По его словам, уханьский вариант, с которого началась пандемия COVID-19, сошел на нет к июню 2020 года.

"Его вытеснил 501-й - один из мутагенных. Появились еще несколько - южно-африканский, бразильский. Во многих странах сейчас доминирует британский. Набирает силу индийский вариант, это постоянный естественный процесс изменчивости вируса", - отметил ученый.

Красько добавил, что белорусский штамм менее агрессивен по сравнению с индийским, однако коронавирус постоянно мутирует и все может измениться. "Пока мы еще на предыдущей стадии распространения вируса. Не исключено, что в нашей популяции тоже может возникнуть очень эффективный вирус, который будет уклоняться от иммунного ответа", - уточнил специалист.