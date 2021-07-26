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Безопасно и необходимо: в Минздраве рекомендуют беременным COVID-вакцинацию

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Киев, Понедельник 26 июля 2021 14:27
Безопасно и необходимо: в Минздраве рекомендуют беременным COVID-вакцинацию Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Министерстве здравоохранения рекомендуют беременным украинкам вакцинироваться от COVID. На сегодня такая вакцинация является безопасной и необходимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра общественного здоровья.

"Вакцинация от COVID-19 для беременных безопасна и необходима. Клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было обнаружено никаких негативных последствий прививки от COVID-19", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вакцина не вредит здоровью матери и ребенка. В то время как COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку может привести к преждевременным родам или прерыванию беременности.

Напомним, ранее Национальная служба здоровья говорила, что беременных можно прививать от коронавируса мРНК-вакциной. На сегодня в Украине таких две - Pfizer и Moderna.

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