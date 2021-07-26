Безопасно и необходимо: в Минздраве рекомендуют беременным COVID-вакцинацию

В Министерстве здравоохранения рекомендуют беременным украинкам вакцинироваться от COVID . На сегодня такая вакцинация является безопасной и необходимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра общественного здоровья.

"Вакцинация от COVID-19 для беременных безопасна и необходима. Клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было обнаружено никаких негативных последствий прививки от COVID-19", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вакцина не вредит здоровью матери и ребенка. В то время как COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку может привести к преждевременным родам или прерыванию беременности.