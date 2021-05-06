BioNTech и Pfizer предоставят вакцины от коронавируса участникам Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о подписании меморандума с Pfizer и BioNTech о пожертвовании вакцин для участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио . Вакцина предусмотрена для спортсменов со всего мира.

Об этом говорится на сайте МОК .

Спортсмены должны будут пройти вакцинацию в своих странах в соответствии с национальными руководящими принципами иммунизации, прежде чем они поедут в Японию.

Национальные олимпийские комитеты (НОК) будут работать со своими местными органами власти для координации распределения вакцин в соответствии с руководящими принципами вакцинации каждой страны и местным законодательством.

"Мы приглашаем спортсменов и участвующие делегации на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх показать пример и по возможности вакцинироватся. Таким образом послается мощный сигнал о том, что вакцинация касается не только личного здоровья, но также солидарности и учета благополучия других людей в их сообществах", - сказал президент МОК Томас Бах.

В то же время, вакцинация спортсменов не является обязательной.