BioNTech и Pfizer предоставят вакцины от коронавируса участникам Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о подписании меморандума с Pfizer и BioNTech о пожертвовании вакцин для участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Вакцина предусмотрена для спортсменов со всего мира.
Об этом говорится на сайте МОК.
Спортсмены должны будут пройти вакцинацию в своих странах в соответствии с национальными руководящими принципами иммунизации, прежде чем они поедут в Японию.
Национальные олимпийские комитеты (НОК) будут работать со своими местными органами власти для координации распределения вакцин в соответствии с руководящими принципами вакцинации каждой страны и местным законодательством.
"Мы приглашаем спортсменов и участвующие делегации на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх показать пример и по возможности вакцинироватся. Таким образом послается мощный сигнал о том, что вакцинация касается не только личного здоровья, но также солидарности и учета благополучия других людей в их сообществах", - сказал президент МОК Томас Бах.
В то же время, вакцинация спортсменов не является обязательной.
Ранее организаторы летних Олимпийских игр в Токио договорились о графике тестирования спортсменов на коронавирус в период проведения соревнований.
Напомним. глава МОК заявлял, что если японские власти введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, то это не повлияет на проведение Олимпийских игр. Олимпийская деревня будет самым безопасным местом в стране.