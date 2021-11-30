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Бизнес должен проверять COVID-сертификаты, считывая QR-код, - Ляшко

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Украина, Вторник 30 ноября 2021 10:29
Бизнес должен проверять COVID-сертификаты, считывая QR-код, - Ляшко Фото: бизнес в Украине должен проверять COVID-сертификаты (РБК-Украина, Юля Червинская)
Автор: Иванна Шовкун

Для соблюдения карантинных требований бизнес должен проверять у посетителей все COVID-сертификаты. Для этого необходимо считывать QR-код мобильным приложением "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Министерства здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По его словам, Минздрав работает над поэтапным внедрением QR-кода на всех бумажных документах, которые используются во время карантинных ограничений.

"После считывания QR-кода на смартфоне отображается статус COVID-сертификата: действительный/недействительный. Без проверки и считывания сертификат COVID не считается предоставленным и проверенным", - подчеркнул Ляшко.

Он также отметил, что в случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях. За такое нарушение предусмотрен штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко назвал дату, когда вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина. Речь идет об изменении правил для "желтой" зоны.

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