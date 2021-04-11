Блинкен раскритиковал Китай из-за коронавируса: помешали докопаться до сути

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал китайские власти. По его словам, Китай не допустил экспертов к исследованию коронавируса в первые дни пандемии.

Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу NBC .

По словам Блинкена, Китай отказался от сотрудничества с другими странами на ранних стадиях распространения коронавируса. Это привело к тому, что ситуация с вирусом вышла из-под контроля.

"Я думаю, Китай знает, что на ранних стадиях Covid он не сделал того, что ему нужно было сделать. А именно, в режиме реального времени предоставлять доступ международным экспертам", - говорит Блинкен.

В результате вирус "вышел из-под контроля быстрее и, я думаю, с гораздо более вопиющими результатами, чем мог бы в противном случае".