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Блинкен раскритиковал Китай из-за коронавируса: помешали докопаться до сути

Новина українською → США, Воскресенье 11 апреля 2021 23:17
Блинкен раскритиковал Китай из-за коронавируса: помешали докопаться до сути Фото: Энтони Блинкен раскритиковал Китай из-за коронавируса (instagram.com/secblinken/)
Автор: Наталья Скороход

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал китайские власти. По его словам, Китай не допустил экспертов к исследованию коронавируса в первые дни пандемии.

Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу NBC.

По словам Блинкена, Китай отказался от сотрудничества с другими странами на ранних стадиях распространения коронавируса. Это привело к тому, что ситуация с вирусом вышла из-под контроля.

"Я думаю, Китай знает, что на ранних стадиях Covid он не сделал того, что ему нужно было сделать. А именно, в режиме реального времени предоставлять доступ международным экспертам", - говорит Блинкен.

В результате вирус "вышел из-под контроля быстрее и, я думаю, с гораздо более вопиющими результатами, чем мог бы в противном случае".

Госсекретарь США подчеркнул, что в случае прозрачного обмена информацией Китаем, Всемирная организация здравоохранения могла бы сделать намного больше в борьбе с вирусом.

Напомним, в Индии ухудшилась ситуация с коронавирусом. Это может повлиять на поставки вакцин по всему миру.

Ранее сообщалось, что Китай признал низкую эффективность своих вакцин. Одна из них появится в Украине.

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