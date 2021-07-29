ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Блинкен встретился с главой ВОЗ: говорили о происхождении COVID-19

Новина українською →
США, Четверг 29 июля 2021 03:14
Блинкен встретился с главой ВОЗ: говорили о происхождении COVID-19 Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом в Кувейте. Стороны обсудили планы дальнейшего изучения происхождения коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Блинкен подтвердил, что США поддерживают планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе в Китае. Как известно, эта страна отказалась от дополнительных проверок лабораторий и рынков на своей территории.

"Он (Блинкен, - ред.) подчеркнул необходимость того, чтобы следующий этап (рассдедования пандемии, - ред.) был своевременным, основанным на фактах, прозрачным, управляемым экспертами и свободным от вмешательства", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Как известно, первые случаи COVID-19 были зарегистрированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Китай неоднократно отвергал теории о том, что вирус просочился из одной из его лабораторий.

Напомним, ранее ВОЗ потребовала контроля над лабораториями в Китае. Это необходимо для того, чтоб выяснить причину происхождения коронавируса.

Ранее сообщалось, что Китай отказался сотрудничать с ВОЗ и помогать в расследовании по коронавирусу. Это осудили в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Китай ВОЗ
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе