Блинкен встретился с главой ВОЗ: говорили о происхождении COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Блинкен подтвердил, что США поддерживают планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе в Китае. Как известно, эта страна отказалась от дополнительных проверок лабораторий и рынков на своей территории.

"Он (Блинкен, - ред.) подчеркнул необходимость того, чтобы следующий этап (рассдедования пандемии, - ред.) был своевременным, основанным на фактах, прозрачным, управляемым экспертами и свободным от вмешательства", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Как известно, первые случаи COVID-19 были зарегистрированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Китай неоднократно отвергал теории о том, что вирус просочился из одной из его лабораторий.