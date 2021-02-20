Блокпосты, мобильный госпиталь и "красная зона": на Прикарпатье вспышка COVID
Вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области была зафиксирована в начале недели. В регион был направлен главный санврач Виктор Ляшко. После этого местные власти приняли решение об ужесточении карантина с 22 февраля.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области - в материале РБК-Украина.
На Прикарпатье устанавливают карантинные блокпосты
Местная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решении о введении особого режима въезда/выезда из отдельных населенных пунктов области. В частности, в рамках борьбы с коронавирусом на въездах и выездах из населенных пунктов установят карантинные посты. Всего будет 16 таких пунктов, пять из них - круглосуточные.
Кроме того, в регионе в усиленном режиме работают силы МВД.
В Ивано-Франковске разворачивают мобильный госпиталь
Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц было принято решение разместить в регионе мобильный госпиталь. Такой госпиталь в Украине разворачивают впервые. Он будет размещен на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больными COVID-19. На данный момент продолжается его установка.
Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектованный необходимым медицинским оборудованием.
Ивано-Франковская область попадает в "красную зону"
Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, на данный момент ситуация с коронавирусом критическая в трех областях: Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской. Вместе с тем, карантин усилили на данный момент только в одной. Так, с 22 февраля Ивано-Франковская область вводит ограничения, которые соответствуют "красной зоне" карантина. В частности, в регионе закрывают общепиты.
Также ограничения касаются и горнолыжных курортов. Например, в Буковеле продолжат работать подъемники, но при этом работа кафе и ресторанов будет под запретом.
Коронавирус в Ивано-Франковской области: статистика
По состоянию на 20 февраля, за сутки в Ивано-Франковской области зафиксировали 738 случаев коронавируса. Этот показатель наивысший среди всех регионов. Всего же за время пандемии на Прикарпатье зафиксировано 58 790 случаев коронавируса.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина возвращается к адаптивному карантину. С 24 февраля вся страна перейдет в "желтую зону". Сам же карантин продлится минимум до 30 апреля.