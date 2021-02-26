Блокпосты и проезд по пропускам: какие ограничения действуют на Прикарпатье

С сегодняшнего дня, 26 февраля, в Ивано-Франковской области начинает действовать жесткий карантин. Регионы попал в "красную" зону из-за очередной вспышки коронавирусной инфекции.

Детально о том, какие карантинные ограничения начали действовать в Ивано-Франковской области - в материале РБК-Украина.

Жесткие ограничения начали действовать с 00:00 26 февраля 2021 года.

Локдаун на Прикарпатье: запреты и ограничения

Как заявил накануне городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, движение транспорта (в том числе с городским, междугородним автобусным, железнодорожным и авиационным) будет приостановлено. Передвигаться по городу можно будет легковыми автомобилями - до 5 человек (без учета детей в возрасте до 14 лет) и служебными/арендованными авто - исключительно на сидячих местах и с использованием индивидуальных средств защиты.

При этом городской общественный транспорт будет работать, но в режиме спецперевозок, как это было во время первого локдауна весной 2020 года. Разрешается занимать только сидячие места и обязательно необходимо иметь справку с места работы.

Работа детских садов запрещена. Но мэр пообещал вскоре ввести дежурные садики, чтобы родители могли где оставлять детей.

Все другие учреждения образования переходят на дистанционное обучение.

Всем учреждениям, учреждениям, предприятиям рекомендуется перевести работу в гибкий график и дистанционный режим. Местная власть призывает создавать посменные графики работы или переходить в онлайн, чтобы уменьшить количество контактов между людьми.

Кроме этого, работают контрольно-пропускные пункты.

Также запрещается:

все массовые мероприятия;

обслуживание посетителей в заведениях общественного питания;

работа непродовольственных рынков;

посещение ТРЦ, непродовольственных магазинов, развлекательных заведений;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

работа учреждений сферы бытового обслуживания

Что разрешено во время локдауна в Ивано-Франковской области

В "красной" зоне смогут продолжить работу магазины, более 60% площади которых занимают продукты питания, лекарственные препараты, предметы личной гигиены, бытовая химия, средства связи, корма для животных, печатные СМИ, семена и средства по уходу за растениями, топливо.

Обслуживание клиентов в парикмахерских и салонах красоты - по предварительной записи.

Ограничения не касаются деятельности банков, почтовых отделений, аптек, СТО и автозаправок, учреждений медицинской и ветеринарной практики, мастерских по ремонту электроники и бытовой техники.

"Транспортная" изоляция Прикарпатья

Также в Ивано-Франковской области с сегодняшнего дня запрещается посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и с них.

"Укрзализныця" прекратила продажу на поезда, которые едут в Ивано-Франковскую область и обратно. Продавать билеты не будут до 12 марта.

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС поручил Мининфраструктуры скорректировать графики движения железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта через Ивано-Франковскую область с учетом новых ограничений.

Въезд и выезд из области - только через блокпосты

На въездах и выездах из области работают контрольно-пропускные пункты. Всем проезжающим будут измерять температуру и будут опрашивать о самочувствии.

На блокпостах организуют дежурство экстренных медицинских бригад, сотрудников Нацполіціі и ГСЧС.

При выявлении респираторных симптомов или повышенной температуры с КПП людей будут направлять в больницу для диагностики.