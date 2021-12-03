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После болезней сердца и онкологии. COVID занял третье место в списке причин смерти

Новина українською →
Украина, Пятница 03 декабря 2021 08:51
После болезней сердца и онкологии. COVID занял третье место в списке причин смерти Фото: COVID занял третье место в списке причин смерти (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине коронавирус занимает третье место среди причин смертности. Он занимает позиции после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национальной академии наук Украины.

"В структуре причин смерти COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.

В НАН отмечают, что нужно учитывать то, что во время пандемии люди умирают и по другим причинам, потому что больницы не могут оказать своевременную помощь, а пациенты не могут добраться до медицинских пунктов.

"На сокращение украинского населения влияет и пандемия, хотя окончательные оценки можно будет дать лишь по ее завершении. Мы сейчас находимся внутри процесса, но цифры уже свидетельствуют о том, что пандемия вносит свой вклад в смертность", - объясняют в НАН.

Напомним, в конце ноября Национальная академия наук Украины заявила, что пик смертности от COVID-19 уже пройден.

Добавим, по прогнозам ООН, население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов. До 2050 года оно уменьшится до 35 млн.

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