После болезней сердца и онкологии. COVID занял третье место в списке причин смерти
В Украине коронавирус занимает третье место среди причин смертности. Он занимает позиции после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национальной академии наук Украины.
"В структуре причин смерти COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.
В НАН отмечают, что нужно учитывать то, что во время пандемии люди умирают и по другим причинам, потому что больницы не могут оказать своевременную помощь, а пациенты не могут добраться до медицинских пунктов.
"На сокращение украинского населения влияет и пандемия, хотя окончательные оценки можно будет дать лишь по ее завершении. Мы сейчас находимся внутри процесса, но цифры уже свидетельствуют о том, что пандемия вносит свой вклад в смертность", - объясняют в НАН.
Напомним, в конце ноября Национальная академия наук Украины заявила, что пик смертности от COVID-19 уже пройден.
Добавим, по прогнозам ООН, население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов. До 2050 года оно уменьшится до 35 млн.