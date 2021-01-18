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В Болгарии заявили о рождении ребенка с антителами к COVID-19

Новина українською → Пазарджик, Понедельник 18 января 2021 15:34
В Болгарии заявили о рождении ребенка с антителами к COVID-19 Фото: ребенок (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В городе Пазарджик на юге Болгарии заявили о рождении ребенка с антителами к коронавирусу, который вызывает заболевание COVID-19. Мать ребенка во время беременности болела коронавирусом.

Об этом сообщило болгарское агентство BNR.

На днях беременная 28-летняя женщина попала в больницу с высокой температурой и кашлем. Врачи решили сделать кесарево сечение из-за изменений в плаценте и замедления роста плода вследствие коронавируса.

Новорожденному по настоянию врача сделали тест на антиген, который показал, что ребенок сталкивался с коронавирусом. Теперь новорожденному ребенку планируют сделать тест на антитела к коронавирусу.

Сейчас здоровье ребенка в норме, но после выписки за новорожденным будут следить врачи.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у более 100 детей. В общем за вчера болезнь диагностировали у более 3000 украинцев.

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