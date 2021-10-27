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Болгария ограничила въезд для украинцев: кто сможет попасть в страну

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Среда 27 октября 2021 18:21
Болгария ограничила въезд для украинцев: кто сможет попасть в страну Фото: Болгария ограничила въезд для украинцев (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Болгария внесла Украину в список стран "красной зоны". В связи с этим украинцам будет ограничен въезд на территорию страны с субботы, 30 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Болгарии.

"С 30 октября 2021 года на территорию страны будут допускаться лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории Болгарии и члены их семей", - говорится в сообщении.

При этом для въезда на территорию Болгарии необходимо будет предоставить действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о вакцинации или о переносе болезни или аналогичного документа одновременно с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID, который сделан за 72 часа до въезда.

Дети от 12 до 18 лет, въезжающие на территорию Болгарии, должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID, который сделан за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действительным цифровым COVID-сертификатом ЕС о тестировании на COVID или аналогичным документом, содержащим те же данные.

В случае непредоставления документа лица должны находиться на 10-дневном карантине. Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления документов по COVID.

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