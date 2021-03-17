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В больницах Житомира заканчиваются койко-места для больных COVID-19

Новина українською → Житомир, Среда 17 марта 2021 10:47
В больницах Житомира заканчиваются койко-места для больных COVID-19 Фото: врачи и больные (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

В житомирских больницах в резерве осталось более 130 койко-мест. Этих мест может быть недостаточно, если количество больных с COVID-19 не уменьшится.

Об этом заместитель городского главы Мария Мисюрова заявила во время заседания исполнительного комитета городского совета.

По ее словам, в больницах сейчас уже преобладает молодой возраст пациентов и тяжелое течение заболевания COVID-19.

"Пока что резерв у нас есть в больницах, но ситуация напряженная. Каждый день выписываются больные, но есть более 130 койко-мест в резерве", - отметила она.

Мэр Сергей Сухомлин добавил, что фактически, если ситуация не изменится, резерва хватит на неделю. Поэтому в горсовете планируют привлекать областную больницу.

"Будем обращаться в департамент здравоохранения облгосадминистрации, чтобы включали в маршрут областную клиническую больницу", - добавила Мисюрова.

Напомним, в Житомирской области из-за карантина отменили пригородные поезда.

Отметим, 24 февраля в Житомирской области началась кампания по COVID-вакцинации.

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