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Больницы Киева заполнены на 70%, это повод уйти в "красную" зону, - Радуцкий

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Понедельник 18 октября 2021 19:42
Больницы Киева заполнены на 70%, это повод уйти в "красную" зону, - Радуцкий Фото: глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве на сегодняшний день занято 70% коек больными коронавирусом. В связи с этим есть повод ввести столицу в "красную" зону адаптивного карантина.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"В Украине нет ста процентов заполненности в больницах. Киев загружен на 70%. Это уже повод для того, чтобы объявлять "красную" зону", - заявил он.

При этом Радуцкий добавил, что в столичной больнице №9 - 32 свободных койкоместа, а также есть свободные места и в других ковидных больницах.

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