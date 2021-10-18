UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Больницы Киева заполнены на 70%, это повод уйти в "красную" зону, - Радуцкий

Автор: Валерия Полищук

В Киеве на сегодняшний день занято 70% коек больными коронавирусом. В связи с этим есть повод ввести столицу в "красную" зону адаптивного карантина.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"В Украине нет ста процентов заполненности в больницах. Киев загружен на 70%. Это уже повод для того, чтобы объявлять "красную" зону", - заявил он.

При этом Радуцкий добавил, что в столичной больнице №9 - 32 свободных койкоместа, а также есть свободные места и в других ковидных больницах.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевМихаил РадуцкийКарантин