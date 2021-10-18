Больницы Киева заполнены на 70%, это повод уйти в "красную" зону, - Радуцкий

В Киеве на сегодняшний день занято 70% коек больными коронавирусом. В связи с этим есть повод ввести столицу в "красную" зону адаптивного карантина.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"В Украине нет ста процентов заполненности в больницах. Киев загружен на 70%. Это уже повод для того, чтобы объявлять "красную" зону", - заявил он.

При этом Радуцкий добавил, что в столичной больнице №9 - 32 свободных койкоместа, а также есть свободные места и в других ковидных больницах.