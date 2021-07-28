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Больше, чем планировалось: Литва передаст Украине более 130 тысяч доз вакцины AstraZeneca

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Среда 28 июля 2021 15:49
Больше, чем планировалось: Литва передаст Украине более 130 тысяч доз вакцины AstraZeneca Фото: Литва передаст Украине более 130 тысяч доз вакцины AstraZeneca (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Литвы приняло решение передать Украине 131 тысячу доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Это на 31 тысячу доз больше, чем планировалось изначально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Klaipeda.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис сегодня на заседании правительства заявил, что вакцина будет доставлена в Украину в ближайшее время.

Напомним, в середине мая стало известно, что Литва передаст Украине 100 тысяч доз вакцины.

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