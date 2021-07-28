Больше, чем планировалось: Литва передаст Украине более 130 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Фото: Литва передаст Украине более 130 тысяч доз вакцины AstraZeneca (pixabay.com)
Правительство Литвы приняло решение передать Украине 131 тысячу доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Это на 31 тысячу доз больше, чем планировалось изначально.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Klaipeda.
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис сегодня на заседании правительства заявил, что вакцина будет доставлена в Украину в ближайшее время.
Напомним, в середине мая стало известно, что Литва передаст Украине 100 тысяч доз вакцины.