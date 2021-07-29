В большинстве округов в США наблюдается высокий уровень передачи COVID-19, - CDC

В большинстве округов США наблюдается высокий уровень передачи COVID-19. Об этом предупредили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным CDC, в 66,6% округов США уровень передачи COVID-19 достаточно высок и скорость передачи выросла до 63,4% по состоянию на вторник.

В целом, 49,9% округов США имеют сильно высокие показатели передачи COVID-19 среди населения, а 16,7% имеют просто высокие показатели.

Существенная передача означает, что в этих округах зафиксировано не менее 50 новых случаев на 100 000 человек за последние семь дней. Высокая передача означает, что зафиксировано более 100 случаев на 100 000 человек за последнюю неделю.

CDC также рекомендует всем ученикам, учителям и персоналу в школах от детского сада до 12-го класса носить маски, независимо от того, были ли они вакцинированы или нет.