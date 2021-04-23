Большинство переболевших COVID защищены от повторного заражения минимум год, - исследование
Ученые Фарерских островов заявили, что подавляющее большинство выздоровевших от COVID-19 защищены от повторного заражения как минимум год после появления симптомов болезни. Однако защитная роль антител при SARS-CoV-2 пока толком неизвестна.
Препринт их исследования опубликован на medRxiv.
Ученые провели на родине общенациональное исследование с участием заразившихся в двух волнах инфекции - весной и осенью 2020 года (172 и 233 пациента соответственно). Оценивали уровни IgG-антител к S-белку коронавируса.
В обеих волнах с течением времени фиксировалось общее снижение уровней IgG, а парное сравнение показало, что уровень антител круто снижался примерно до 7 месяца в обеих волнах. Затем темп падения замедлялся.
Самые высокие уровни отмечались у самой старшей (от 67 лет и больше) и самой молодой (0-17 лет) группе.
Исследователи обращают внимание, что защитная роль антител при SARS-CoV-2 пока толком неизвестна. Также неизвестно наверняка, какую роль играет клеточный иммунитет, и какую - антительный, и как они взаимосвязаны: данные об этом изучаются и накапливаются.
Вместе с тем результаты исследования, реалии и логика показывают, что перенесшие болезнь, "вероятно, будут защищены от реинфекции по крайней мере через 12 месяцев после появления симптомов".
В материале нет упоминания о мутантных штаммах, которые могут частично ускользать от иммунитета к предыдущему штамму. Нет и данных о том, какой уровень эпидопасности на Фарерах, чтобы там можно было заразиться повторно.
Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что чаще всего украинцы повторно заражались коронавирусом через 3-4 месяца. Единичные случаи повторного заражения были через полтора месяца.
Ранее в Центре общественного здоровья сообщили, что на март 2021 года в Украине подтверждено более 1,2 тысячи повторного заражения коронавирусом.