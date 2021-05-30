В Бразилии тысячи людей вышли на протесты: требуют отставки президента и вакцин

В Бразилии ситуация с коронавирусом заставила людей выйти на улицы в разных городах. Они требуют импичмента президента Жаира Болсонару и вакцин от коронавируса.

В субботу в Бразилии массовые протесты прошли как в крупных городах, так и в небольших поселках. Сообщается, что на улицы вышли полмиллиона людей. самые крупные акции протестов прошли в городах Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Ресифи.

Причиной массовых протестов стали срыв вакцинации в стране и халатное отношение президента Жаира Болсонару к борьбе с пандемией.

Люди говорят, что теряют из-за болезни родных. Они почтили память погибших от коронавируса.

" Мы не можем больше терять бразильских жизней. Нам нужно выходить на улицы каждый божий день, пока это правительство не падет ", - говорят протестующие.

В Рио многие участники марша несли самодельные плакаты в память о близких, которых они потеряли в результате эпидемии.

Люди упрекают в гибели родных президента страны и требуют его отставки. Бразильцы считают, что Болсонару не относился серьезно к коронавирусу и называл его маленьким гриппом.

Также вакцинация в стране была провалена. Известно, что Бразилия понадеялась на вакцину AstraZeneca и не получила ее, также отказалась от экспериментальной китайской вакцины CoronaVac по политическим мотивам.