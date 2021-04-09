В Бразилии зафиксировали рекордную смертность от коронавируса в четверг, 8 апреля. Больницы страны переполнены пациентами с COVID-19, не хватает лекарств.

В четверг Бразилия установила ежедневный рекорд в 4249 смертей от COVID-19. Ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля. Больницы страны переполнены пациентами, лекарств и вакцин не хватает.

По данным Национальной ассоциации частных больниц опрос показал, что даже в самых богатых больницах не хватает критических лекарств.

Три из четырех частных больниц заявили, что у них есть запасы для лечения коронавируса на неделю или меньше, включая кислород, анестезию и основные лекарства для интубации.

В то же время президент Болсонару делает все возможное, чтобы развеять опасения по поводу вируса. Он выступает против жесткого карантина и не считает нужным обеспечить больницы всем необходимым.

"Давайте не будем плакать из-за пролитого молока. Мы все еще переживаем пандемию, которая отчасти используется политически - не для победы над вирусом, а для свержения президента", - заявил Болсонару.