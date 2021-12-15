В Британии антирекорд заболеваемости COVID-19 с января: почти 60 000 зараженных за сутки

За прошедшие сутки в Великобритании выявили 59 610 случаев заражения коронавирусом. Это является самым высоким показателем с января этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Уточняется, что это пятый наивысший показатель суточной заболеваемости в Британии с начала эпидемии коронавируса в марте прошлого года.

Кроме того, за минувшие сутки медики зафиксировали 150 смертей вследствие инфицирования COVID-19.

В связи с этим премьер-министр Борис Джонсон отметил, что страна столкнулась с "волной новых инфекций, вызванных штаммом "Омикрон".

По последним данным, в мире выявлено почти 271,7 млн ​​случаев заражения коронавирусом. Умерли более 5,3 млн человек, выздоровели - 244,1 млн.