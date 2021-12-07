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В Британии за два месяца отменили более 13 тысяч плановых операций из-за COVID

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Британия, Вторник 07 декабря 2021 10:22
В Британии за два месяца отменили более 13 тысяч плановых операций из-за COVID Фото: (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Больницы Великобритании отменили не менее 13 000 операций, которые были запланированы на октябрь и ноябрь. Такое решение связано с борьбой с коронавирусом, для чего были необходимы свободные койки в медучреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Цифры, собранные врачами, показали, что 13 061 плановую операцию пришлось отменить из-за нехватки коек и персонала. Однако отмена произошла всего в 40 из нескольких сотен больниц. Это позволяет предположить, что фактическое общее количество отмененных операций, вероятно, будет намного выше.

Доктор Адриан Бойл сказал, что отмены являются "серьезным предупреждением на ближайшие месяцы".

"Неотложная помощь находится на грани кризиса, и это влияет на плановую помощь и мешает ей, а это означает, что операции для пациентов с серьезными заболеваниями откладываются", - добавил он.

Напомним, в 2020 году в мире выросла смертность от малярии из-за сбоев в системе здравоохранения ряда стран вследствие борьбы с коронавирусом. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также отметили возросшее число заболевших опасной инфекцией.

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