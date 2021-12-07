В Британии за два месяца отменили более 13 тысяч плановых операций из-за COVID

Больницы Великобритании отменили не менее 13 000 операций, которые были запланированы на октябрь и ноябрь. Такое решение связано с борьбой с коронавирусом, для чего были необходимы свободные койки в медучреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Цифры, собранные врачами, показали, что 13 061 плановую операцию пришлось отменить из-за нехватки коек и персонала. Однако отмена произошла всего в 40 из нескольких сотен больниц. Это позволяет предположить, что фактическое общее количество отмененных операций, вероятно, будет намного выше.

Доктор Адриан Бойл сказал, что отмены являются "серьезным предупреждением на ближайшие месяцы".

"Неотложная помощь находится на грани кризиса, и это влияет на плановую помощь и мешает ей, а это означает, что операции для пациентов с серьезными заболеваниями откладываются", - добавил он.