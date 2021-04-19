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В Британии обе дозы COVID-вакцины получили более 10 млн человек

Новина українською → Лондон, Понедельник 19 апреля 2021 19:40
В Британии обе дозы COVID-вакцины получили более 10 млн человек Фото: в Британии обе дозы COVID-вакцины получили более 10 млн человек (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В Великобритании обе дозы вакцины от коронавируса получили более 10 млн жителей страны. Таким образом, более 19% всех взрослых в Британии получили оба укола.

Об этом говорится в заявлении офиса премьер-министра Великобритании в Twitter.

"Более 10 млн человек в Великобритании получили вторую дозу вакцины от коронавируса. Спасибо всем, кто присоединился к этим чрезвычайным усилиям", - говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, на данный момент обе дозы вакцины от коронавируса получили 8 518 498 человек в Англии и 757 115 человек в Шотландии.

В Уэльсе вторую прививку получили 602 807 человек, а в Северной Ирландии - 273 619 человек.

Таким образом, общее количество людей, получающих вторые дозы в Великобритании, составило 10 152 039 человек.

В общей сложности, в Британии сделали 43 миллиона прививок от коронавируса в период с 8 декабря по 18 апреля, в том числе более 32,9 млн человек получили первую дозу.

Отметим, что всего в Соединенном королевстве проживает более 66,65 млн человек.

Напомним, в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией, который впервые обнаружили в Индии. На сегодня известно более 70 случаев заражения новым штаммом.

Кроме того, в Шотландии с 16 апреля карантин был мягчен - это раньше, чем ожидалось. В частности, отменены некоторые ограничения для внутренних поездок и встреч людей на открытом воздухе.

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