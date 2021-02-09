В Британии обнаружили еще одну мутацию коронавируса: "вызывает обеспокоенность"

Консультативная группа по вопросам угроз новых респираторных вирусов при Минздраве Британии заявила об обнаружении новой мутации коронавируса в Соединенном Королевстве. Случаи инфицирования новым штаммом подтвердили в Бристоле и Манчестере.

По данным консультативной группы, новая мутацию произошла от так называемого "кентского штамма" коронавируса. Ученые классифицировали обнаруженную в Бристоле мутацию, как "вариант, вызывающий беспокойство".

Ученые опасаются, что мутация может очень быстро распространяться, а также влиять на вакцину.