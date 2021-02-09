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В Британии обнаружили еще одну мутацию коронавируса: "вызывает обеспокоенность"

Новина українською → Бристоль, Вторник 09 февраля 2021 21:30
В Британии обнаружили еще одну мутацию коронавируса: "вызывает обеспокоенность" Фото: ученые (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Консультативная группа по вопросам угроз новых респираторных вирусов при Минздраве Британии заявила об обнаружении новой мутации коронавируса в Соединенном Королевстве. Случаи инфицирования новым штаммом подтвердили в Бристоле и Манчестере.

Об этом сообщило агентство Sky News.

По данным консультативной группы, новая мутацию произошла от так называемого "кентского штамма" коронавируса. Ученые классифицировали обнаруженную в Бристоле мутацию, как "вариант, вызывающий беспокойство".

Ученые опасаются, что мутация может очень быстро распространяться, а также влиять на вакцину.

В Бристоле было зарегистрировано 14 случаев этой мутации, еще четыре случая нашли в Манчестере и три - в других отдельных случаях.

Напомним, недавно британские врачи заявили, что коронавирус может мутировать от лечения антителами. Врачи отметили, что мутации коронавируса происходили после каждого переливания плазмы.

Добавим, в ВОЗ заявляли, что новые мутации коронавируса, в частности "британский" штамм, не влияют на тяжесть болезни COVID-19.

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