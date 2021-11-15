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В Британии планируют прививать бустером людей в возрасте от 40 до 49 лет

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Понедельник 15 ноября 2021 15:03
В Британии планируют прививать бустером людей в возрасте от 40 до 49 лет Фото: в Британии планируют прививать бустером людей в возрасте от 40 до 49 лет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Великобритания планирует ускорить темпы вакцинации накануне рождественских праздников. В ближайшее время может разрешить бустеры среди людей в возрасте от 40 до 49 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам председателя Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) Вэй Шэн Лима, программа бустерной вакцинации будет распространяться и на людей в возрасте от 40 до 49 лет.

Также он отметил, что каждый сможет привиться Pfizer или Moderna независимо от того, какой тип препарата использовался во время первого курса. Промежуток между повторной вакцинацией составит шесть месяцев после получения второй дозы.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что правительство Британии рассматривает возможность получения бустерных доз на месяц раньше.

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