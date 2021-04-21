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В Британии приостановили испытание таблеток от COVID. Не хватает пациентов

Новина українською → Лондон, Среда 21 апреля 2021 12:38
В Британии приостановили испытание таблеток от COVID. Не хватает пациентов Фото: в Британии приостановили исследование лекарства от COVID (Alex Davidson/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Швейцарский производитель лекарств Roche приостановил испытание таблеток от COVID в Великобритании, поскольку в стране резко упала заболеваемость. Из-за этого существенно затруднен поиск пациентов для участия в исследованиях.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что Roche и ее бостонский партнер Atea Pharmaceuticals (AVIR.O) надеются, что таблетка AT-527 может предложить противовирусную терапию для лечения пациентов с COVID-19. Ожидается, что этот метод лечение будет более легким и дешевым, чем другие перспективные методы, такие как коктейли из антител или ремдесивир.

Однако успех Британии в сокращении числа случаев заболевания с помощью быстрой программы вакцинации и строгой изоляции привел к тому, что Roche требуется больше времени для сбора данных.

"Просто не хватает пациентов, чтобы собрать данные со скоростью, на которую мы надеялись", - заявил глава фармацевтического подразделения Roche Билл Андерсон.

Также сообщается, что компания будет искать другие страны для исследования своих таблеток от COVID.

Напомним, благодаря успехам в борьбе с пандемией, Великобритания с 12 апреля ослабила карантин, отменив комендантский час и открыв кафе, магазины и спортивные залы.

До этого в стране зафиксировали суточный рекорд вакцинации - почти 450 000 человек.

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