В Британии рассказали об эффективности COVID-вакцин против штамма "Дельта"
Число случаев заражения на коронавирус за последнюю неделю в Великобритании продолжает расти. Более заразный индийский штамм COVID-19 "Дельта" является причиной почти всех случаев заболевания на территории страны сегодня.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава Британии.
Однако, как отмечает министерство, есть и хорошие новости относительно эффективности вакцин.
Согласно последним данным, первая доза препарата снижает риск заболеть COVID-19 на 75%. В частности, среди людей, которые вакцинировались второй дозой, шансы заразиться снизились до 90%.
Для примера пресс-служба раскрыла некоторые подробности госпитализации людей больных коронавирусом в период с 1 февраля по 14 июня текущего года.
В общем, в больницу попали 3 806 человек, инфицированных новым штаммом коронавируса "Дельта". Среди них:
- 527 (65%) людей не были вакцинированы;
- 135 (17%) были вакцинированы первой дозой;
- 84 (10%) были вакцинированы второй дозой;
Стоит отметить, что сейчас в Великобритании людей вакцинируют указанными препаратами:
- BioNTech, Pfizer;
- Johnson & Johnson;
- Moderna;
- AstraZeneca;