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В Британии рассказали об эффективности COVID-вакцин против штамма "Дельта"

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Великобритания, Пятница 18 июня 2021 20:59
В Британии рассказали об эффективности COVID-вакцин против штамма "Дельта" Фото: Минздрав Великобритании рассказал, насколько вакцина эффективна против "Дельты" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Число случаев заражения на коронавирус за последнюю неделю в Великобритании продолжает расти. Более заразный индийский штамм COVID-19 "Дельта" является причиной почти всех случаев заболевания на территории страны сегодня.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава Британии.

Однако, как отмечает министерство, есть и хорошие новости относительно эффективности вакцин.

Согласно последним данным, первая доза препарата снижает риск заболеть COVID-19 на 75%. В частности, среди людей, которые вакцинировались второй дозой, шансы заразиться снизились до 90%.

Для примера пресс-служба раскрыла некоторые подробности госпитализации людей больных коронавирусом в период с 1 февраля по 14 июня текущего года.

В общем, в больницу попали 3 806 человек, инфицированных новым штаммом коронавируса "Дельта". Среди них:

  • 527 (65%) людей не были вакцинированы;
  • 135 (17%) были вакцинированы первой дозой;
  • 84 (10%) были вакцинированы второй дозой;

Стоит отметить, что сейчас в Великобритании людей вакцинируют указанными препаратами:

  • BioNTech, Pfizer;
  • Johnson & Johnson;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
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