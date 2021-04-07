ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Британии рекомендовали не прививать вакциной AstraZeneca людей младше 30 лет

Новина українською → Лондон, Среда 07 апреля 2021 18:58
В Британии рекомендовали не прививать вакциной AstraZeneca людей младше 30 лет Фото: в Британии рекомендовали не вакцинировать препаратом AstraZeneca людей младше 30 лет (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Консультативная группа экспертов по вакцинации при правительстве Великобритании рекомендовала не использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca для вакцинации граждан младше 30 лет. Специалисты считают, что данной возрастной группе необходимо предложить альтернативный препарат для вакцинации вместо AstraZeneca.

Об этом сообщает The Guardian.

"Взрослым в возрасте от 18 до 29 лет, у которых нет сопутствующих заболеваний следует предложить альтернативную вакцину от COVID-19 вместо вакцины AstraZeneca, если такая альтернативная вакцина доступна", - заявил представитель Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации Вей Шен Лим.

Кроме того, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что правительство считает препарат от коронавируса компании AstraZeneca безопасным.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что пока нет конкретных доказательств, что вакцина AstraZeneca может вызвать тромбоз после прививки.

Добавим, что только в Британии выявили 30 случаев тромбоза у людей, которых вакцинировали препаратом AstraZeneca. Случаи тромбоза фиксировали и в других странах Европы, некоторые из них приостанавливали вакцинацию этим препаратом.

Кроме того, комитет Европейского агентства по лекарственным средствам выявил возможную связь между препаратом компании AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Великобритания Вакцина от коронавируса Коронавирус вакцинация
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19