В Британии рекомендовали не прививать вакциной AstraZeneca людей младше 30 лет

Фото: в Британии рекомендовали не вакцинировать препаратом AstraZeneca людей младше 30 лет (Getty Images)

Консультативная группа экспертов по вакцинации при правительстве Великобритании рекомендовала не использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca для вакцинации граждан младше 30 лет. Специалисты считают, что данной возрастной группе необходимо предложить альтернативный препарат для вакцинации вместо AstraZeneca.

Об этом сообщает The Guardian.