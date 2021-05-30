В Британии вакцинацию от COVID могут сделать обязательной для медиков

Фото: вакцинация в Британии может стать обязательной для медиков (GettyImages)

Правительство Великобритании рассматривает возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медицинских работников. По мнению чиновников, это может помочь остановить распространение COVID-19 в больницах.

Об этом сказал министр по вопросам вакцинации Надхим Захави, передает Sky News.

"Любое ответственное правительство должно провести дебаты, обдумать, как мы должны защитить наиболее уязвимые группы, убедившись, что те, кто ухаживает за ними, вакцинированы", - сказал министр. Он отметил, что есть прецедент, когда хирурги делают прививку от гепатита В, а потому такая идея имеет право на жизнь.