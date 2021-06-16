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В Британии заявили о снижении COVID-смертности от коктейля из антител

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Великобритания, Среда 16 июня 2021 16:03
В Британии заявили о снижении COVID-смертности от коктейля из антител Фото: коктейль из антител продемонстрировал пользу для госпитализированных пациентов (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Крупное британское исследование показало, что коктейль с антителами к COVID-19, разработанный компаниями Regeneron и Roche, уменьшил смертность среди госпитализированных пациентов, чья собственная иммунная система не смогла дать ответа. За пациентами наблюдали в течение 28 дней.

Об этом сообщает Reuters.

Было установлено, что терапия антителами снизила на одну пятую смертность в течение 28 дней у людей, которые попали в больницу с COVID-19. Результат показал на шесть смертей меньше на каждые 100 таких пациентов, которые получали терапию, отмечают исследователи.

Терапия REGEN-COV получила разрешение на экстренное использование для людей с легкой и средней степенью тяжести COVID-19 в США, но результаты исследования Великобритании по восстановлению дают наиболее четкие доказательства ее эффективности среди госпитализированных пациентов.

При этом не было заметного влияния на лечение у тех, у кого антитела выработались естественным путем.

"Люди были очень скептически настроены, что любое лечение против этого конкретного вируса будет работать до тех пор, пока люди не попадут в больницу. Если у вас нет собственных антител, вам действительно было бы полезно получить их", - сказал Мартин Лэндрей, главный исследователь тестирования терапии.

В мае Центральная организация по контролю стандартов лекарственных средств (CDSCO) Индии разрешила экстренное использование коктейля из антител компаний Roche Pharma и Regeneron для лечения больных коронавирусом. Этим препаратом осенью 2020-го лечили экс-президента США Дональда Трампа.

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