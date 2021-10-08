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Англия признает украинские COVID-сертификаты: названа дата

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Англия, Пятница 08 октября 2021 14:56
Англия признает украинские COVID-сертификаты: названа дата Фото: Англия признает украинские COVID-сертификаты (Юля Червинская, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Англия признает украинские сертификаты, удостоверяющие вакцинацию от коронавируса. Соответствующее решение вступит в силу с 11 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

"Украина будет добавлена в этот перечень стран и территорий с утвержденным подтверждением вакцинации в 4 утра понедельника, 11 октября", - говорится в сообщении.

Отмечено, что украинцам, прибывшим в страну раньше указанного времени, придется соблюдать правила карантина для невакцинированных.

Соответственно, после 11 октября - граждане Украины смогут путешествовать по Англии без соблюдения самоизоляции.

Отмечено, что такое послабление будет касаться тех лиц, которые прошли полный курс прививок такими вакцинами:

  • AstraZeneca,
  • Pfizer,
  • Moderna,
  • Janssen.

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