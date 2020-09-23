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В Брюсселе отменяют масочный режим

Новина українською → Брюссель, Среда 23 сентября 2020 20:01
В Брюсселе отменяют масочный режим Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила, что в Брюсселе с 1 октября будет отменен масочный режим на улицах. Однако надевать маску местным жителям придется в людных местах.

Об этом сообщает The Brussels Times.

"Ношение маски останется очень важным для сдерживания распространения коронавируса. Но бесполезно делать его обязательным в любое время и в любом месте", - сказала Вильмес.

Впрочем, надевать маску, как и раньше, придется где невозможно соблюсти безопасную дистанцию между людьми. В частности, обязательным остается ношение маски в магазинах, кинотеатрах и в общественном транспорте.

Отметим, в Бельгии от начала пандемии было зарегистрировано 105 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 10 тысяч человек умерли.

Напомним, в Праге (Чехия) введен запрет на посещение госпитализированных близких и родственников.

Также РБК-Украина писало, что в Австрии из-за увеличения числа заражений коронавирусом ввели масочный режим в магазинах и школах.

Кроме того, власти Парижа приняли решение ввести обязательный масочный режим на всей территории города.

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