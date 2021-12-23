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Что будет с эпидемией COVID в начале 2022 года: прогноз экспертов

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 13:20
Что будет с эпидемией COVID в начале 2022 года: прогноз экспертов Фото: эксперты рассказали, какой будет ситуация с COVID в Украине в начале 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко прогнозирует, что Украина войдет в следующий год даже с меньшим уровнем COVID-заболеваемости, чем это было на стыке 2020-2021 годов. Однако угроза повторного всплеска по-прежнему достаточно высока.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма"Омикрон".

Так, в Киевской школе экономики предполагают, что новый рост больных коронавирусом может начаться уже с января следующего года.

Для таких прогнозов эксперты имеют три причины

Первая причина

Сезонность выступает первой причиной, ведь в прошлом году вспышка COVID-19 совпала с периодом роста ОРВИ и гриппоподобных инфекций, который традиционно начинается в январе. В прошлом году на рождественские праздники немного сместил старт эпидемического сезона на февраль.

По прогнозу аналитиков Украинского центра охраны здоровья (UHC) во главе с Павлом Ковтонюком, весенняя волна начнется раньше, чем в прошлом году, потому что правительство, вероятно, не будет вводить "карантин зимних каникул" или другие ограничения.

"Рост новых случаев начнется уже после новогодних праздников, а пиковые месяцы пандемии придется на конец февраля-март 2022 года" ", - говорится в прогнозе.

Вторая причина

Вторым фактором является рекордное плато заболеваемости, которое сейчас вышла Европа. После короткой стабилизации "Дельта"-волны во многих странах континента вновь последовал всплеск заражений.

Так, согласно графикам, кривая эпидемии в Украине, как правило, шла по европейской вспышке с отсрочкой в несколько недель.

Так было с "Дельта"-волной - у нас она началась позже, чем в Западной и центральной части континента. Вполне вероятно, что вскоре этот наплыв в Европе может докатиться и до нас, учитывая динамику всех предыдущих волн.

Третья причина

Третья и, вероятно, самая главная причина - это циркуляция штамма "Омикрон", который уже обнаружили в Украине 18 декабря.

"Согласно оценкам темпов распространения штамма "Омикрон" и по данным о его распространенность в странах Европы, Украина может почувствовать его влияние на эпидемическую динамику уже в начале января 2022 года", - указывает в своем прогнозе НАН

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, собираются ли ужесточать карантин на новогодние и рождественские праздники из-за штамма "Омикрон".

Также стало известно, когда все регионы Украины выйдут из "красной" зоны карантина.

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