Кто и как будет проверять COVID-сертификаты украинцев: ответ МВД
В Украине сейчас идет процесс подготовки программного обеспечения для проверки COVID-сертификатов. Так, информацию правоохранители будут считывать с документов с помощью QR-кодов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
“Нацполиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат из "Дии" или сканировать бумажный его вариант", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, проверка таких сертификатов будет осуществляться по схожему принципу, что и водительских удостоверений.
В ведомстве добавляют, что за несколько дней процесс создания программного обеспечения должен быть завершен.
Стоит отметить, что украинцы могут воспользоваться COVID-сертификатами, чтобы избежать некоторых карантинных ограничений.
Данный документ у граждан имеют право проверять сотрудники Нацполиции и Госпродпотребслужбы.