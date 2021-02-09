Как будет развиваться пандемия в Украине до конца февраля: новый прогноз НАН
Фото: люди в маске (РБК-Украина)
В Национальной академии наук Украины дали прогноз относительно распространения коронавируса. Показатели распространения эпидемии в Украине за последние две недели продолжили снижение.
Об этом говорится в прогнозе НАН.
По данным ученых, среднее количество новых случаев будет равняться около 3,5 тысяч случаев в течение недели 9 - 15 февраля и 3272 случаев в течение недели 16 - 22 февраля.
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