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Как будет развиваться пандемия в Украине до конца февраля: новый прогноз НАН

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 09:51
Как будет развиваться пандемия в Украине до конца февраля: новый прогноз НАН Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Национальной академии наук Украины дали прогноз относительно распространения коронавируса. Показатели распространения эпидемии в Украине за последние две недели продолжили снижение.

Об этом говорится в прогнозе НАН.

По данным ученых, среднее количество новых случаев будет равняться около 3,5 тысяч случаев в течение недели 9 - 15 февраля и 3272 случаев в течение недели 16 - 22 февраля.

Как будет развиваться пандемия в Украине до конца февраля: новый прогноз НАН

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